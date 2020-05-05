За сутки в Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В ведомстве напомнили, что до 11 мая в регионе действует режим самоизоляции.

По состоянию на утро 4 мая, в Москве выявили 74,4 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции (+5795 человек за сутки).

На втором месте по числу заболевших находится Московская область (почти 15 тысяч, 111 умерших), затем идут Санкт-Петербург (5,4 тысячи, 37 смертей), Нижегородская область (2,9 тысячи, 16 смертей), Мурманская область (почти две тысячи, четыре смерти), Дагестан (почти две тысячи, 13 смертей), Краснодарский край (1,3 тысячи, 21 умерший).

В целом по стране коронавирус подтвердился у более 145 тысяч человек (+10,6 тысячи за сутки), из них умерли, с учетом последних данных по Москве, 1408 человек, выздоровели 18 тысяч.