За сутки в Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 35 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперштабе.

Таким образом общее число жертв COVID-19 в столице возросло до 764 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.

За последние сутки в России подтверждено 10 633 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 134 687. Выздороветь смогли 16 639 граждан.

Более половины новых случаев заражения выявлено у тех людей, которые не имели каких-либо клинических проявлений болезни.

Пандемия коронавируса уже охватила большинство стран. Сейчас в общей сложности заражено более трех миллионов человек во всем мире. Свыше 200 тысяч пациентов умерли от COVID-19. На первом месте по числу инфицированных граждан и количеству летальных исходов по-прежнему остаются США. В Штатах действует режим крупного бедствия.