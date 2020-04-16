За сутки в больницу в Отрадном доставили 13 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в клиническую больницу «Медси» в московском районе отрадное поступило 13 пациентов. Всего в медучреждении находятся 492 человек.

Из поступивших пациентов три человека — зараженные коронавирусом нового типа. В больнице на данный момент находится 86 инфицированных пациентов. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 23 человека.

Накануне было выписано десять человек.

Медсестры одного из отделений рассказали о работе с COVID-пациентами. По их словам, отделение полностью забито, в нем 17 человек. Медперсонал работает полностью в защитной экипировке.

Сотрудницы КБ рассказали, что сначала им было тяжело работать в костюмах с полной защитой, но потом они привыкли. Выносить и носить в отделение им ничего не разрешается. Все медикаменты приносит старшая медсестра.

Пациентам ставят капельницы с антибиотиками, дают им «дышать».

Медсестры отметили, что в первую смену им было очень тяжело работать, но потом процесс наладился и они привыкли. По их словам, в больнице созданы все условия для комфортной работы — хорошая организация, хватает аппаратов, предусмотрено питание.

С 1 апреля компания «Медси» перепрофилировала свой флагманский многопрофильный стационар — Клиническую больницу в Отрадном — в инфекционную больницу для лечения пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией.