За сутки от коронавируса в Москве умерли 75 пациентов

За минувшие сутки от коронавируса в Москве умерли 75 пациентов. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, общее число смертей от коронавирусной инфекции в городе увеличилось до 7215.

По состоянию на утро пятницы, 6 ноября, в России было 407 тысяч больных, проходящих лечение от СОVID-19. За прошедшие сутки в стране впервые выявили более 20 тысяч новых больных — прирост составил 20582 случая.

Больше всего новых заболевших в Москве. Впервые с мая за сутки там выявили более шести тысяч случаев заражения — 6253.

Санкт-Петербург оказался на втором месте суточному приросту — 1171 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии.

Ранее специалисты прогнозировали, что пик новых случаев COVID-19 придется на конец этой недели, после чего наступит плато, когда пиковые значения будут удерживаться еще какое-то время, затем заболеваемость должна пойти на спад.