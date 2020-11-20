За сутки от коронавируса в Москве умерли 74 пациента

В Москве за минувшие сутки скончались 74 пациента с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее в Москве умерли 77 пациентов. Общее число жертв коронавируса в столице увеличилось до 8233.

В пятницу, 20 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения, введенные из-за пандемии, «все равно дают свой результат».

Ранее в столице запретили работу ночных клубов и баров, студентов и старшеклассников перевели на дистанционное обучение, пенсионеров — на самоизоляцию.

На утро пятницы в Москве был поставлен абсолютный рекорд по числу новых случаев коронавируса — 6902 человека за сутки. Предыдущий максимум был в мае, когда за сутки заразились 6703 москвичей.

В настоящее время в столице проходят лечение 137,5 тысячи больных COVID-19, в целом по стране — 453 тысячи.