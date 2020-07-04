За сутки от коронавируса в Москве скончались 24 пациента

За минувшие сутки в Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб столицы.

Общее число умерших от COVID-19 в Москве увеличилось до 3953 человек. По состоянию на утро 3 июля в столице было выявлено более 224 тысяч заболевших, около 70% из них уже выздоровели.

В целом по России сообщалось о 674 515 заболевших, 66% из которых выздоровели. Число умерших превысило 10 тысяч. С новыми московскими данными в стране умер 10 051 человек, заразившийся COVID-19.

В ночь на 4 июля в Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова — мастера спорта по вольной борьбе, отца и тренера чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап заразился коронавирусом еще в апреле, тогда же попал в больницу. 3 июля он скончался в военном госпитале в Москве.