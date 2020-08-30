За сутки от коронавируса Москве умерли 11 пациентов

За минувшие сутки в Москве умерли 11 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число смертей от коронавируса в городе достигло 4809. Днем ранее сообщалось о 12 умерших.

По состоянию на утро субботы в Москве было зарегистрировано 261 038 заражений (+677 за минувшие сутки), большинство из них — 212 301 человека к тому моменту уже выздоровели (+1393).

Всего в России было выявлено свыше 985 тысяч заболевших. С начала эпидемии умерли 17 тысяч человек, более 804 тысяч выздоровели.

Ранее стало известно, что из-за распространения коронавируса в школах отменят единый звонок — занятия у разных классов будут начинаться в разное время. Прививать учеников пока не планируется — вакцина еще не прошла необходимых исследований.