За сутки от коронавируса в Москве умерли 35 пациентов

За сутки в Москве скончались 35 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по мониторингу ситуации с COVID-19.

Столько же — 35 пациентов — скончались в столице сутками ранее. Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 3831 человека.

С начала эпидемии в России выявлено 647 849 заболевших. По состоянию на утро 30 июня, число активных случаев составляло 225 879, также сообщалось о смерти 9320 человек и выздоровлении 412 650 пациентов.

Карантин, введенный в России из-за пандемии коронавируса, будет сниматься в три этапа. В большинстве регионов, судя по оценке властей на 26 июня, действует первый этап послаблений, при котором разрешается работа непродовольственных магазинов с отдельным входом и прогулки на открытом воздухе. В Псковской области, Тыве, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах ограничения пока сохраняются. В Москве, Вологодской, Кировской, Ярославской и других областях приступили ко второму этапу снятия ограничений. В Чечне и Сахалинской области — к третьему.