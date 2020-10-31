За сутки от COVID-19 в России умерли 334 пациента

За последние сутки в России от коронавируса умерли 334 гражданина. Несмотря на антирекорды по числу заболевших в последние дни, число летальных случаев сократилось. Об этом сообщили в оперштабе.

В стране зафиксировано 334 летальных исхода. При этом по данным на 30 октября, было выявлено 355 смертей, а еще днем ранее — 366.

За последние сутки в стране диагностировано 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений инфекции. В Москве заболели 4952 местных жителя, а в другой столице — 854. В Московской области медики зафиксировали коронавирус у 535 человек, в Нижегородской области — у 397, а в Архангельской — у 334.

При этом за минувшие 24 часа в России полностью выздоровели 14 854 человека, писало агентство Ura.ru.

За все время пандемии коронавируса в России выявлено 1 618 116 случаев во всех регионах. За весь период зафиксировано 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 пациентов.

В течение ближайшего месяца в Москве начнется вакцинация от коронавируса для всех желающих. Для этого будут использовать медицинский препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи. Пандемия коронавируса закончится, только когда иммунитет к инфекции выработается у 70-80% людей.

У пациентов с коронавирусом может проявляться ранее неизвестный симптом, выяснили американские ученые. Это раздражение на пальцах ног. Оно напоминает обморожение, при котором кожа сильно краснеет.