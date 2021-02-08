«За супружеское долголетие»: Отметившие золотую свадьбу жители Хабаровского края получат по 25 тыс. рублей

«С 15 марта вступит в силу постановление, которым учрежден памятный знак правительства Хабаровского края „За супружеское долголетие“», — говорится в сообщении пресс-службы.

Памятный знак вручается семейным парам, где оба супруга являются гражданами России и проживают в зарегистрированном браке более 50 лет. При этом, как сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства края, супруги должны проживать на территории региона не менее 20 лет.

На сегодняшний день в Хабаровском крае семьям, прожившим в браке более 50 лет, вручают памятный знак «За супружеское долголетие». С 2018 года знак получили 480 супружеских пар. Они включены в специальный реестр. Согласно новому нормативно-правовому акту, статус памятного знака меняется. Кроме того, добавляется выплата. Она полагается и тем супругам, которые получил знак ранее.

Знак и единовременная выплата вручается однократно, уточнили в ведомстве.

За 2020 год почти 11 тысяч подмосковных пар получили выплаты к юбилею совместной жизни. Оформить единовременную выплату могли супружеские пары, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 лет. Выплату получает один из супругов, который прописан в Подмосковье.