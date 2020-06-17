За судьбой Дениса следил весь интернет. Мужчина вернулся домой за пельмени и рыбалку
На днях в группе «Блокнот Воронеж народный» в Instagram появился пост девушки. Она извинялась и просила своего мужа вернуться домой, ведь у них ипотека, дети и кредит на машину. За возвращение девушка пообещала, «мыть машину, играть с в танки, полюбить рыбалку и солить вместе рыбу», а также к приходу мужа «сварить пельмени».
Многие пользователи прониклись просьбой девушки. Они начали писать комментарии под постом и фотографиями мужчины в его Instagram.
В итоге чуть позже девушка сообщила, что муж вернулся домой. Она также пообещала выложит фотоотчет по пельменям.
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