За судьбой Дениса следил весь интернет. Мужчина вернулся домой за пельмени и рыбалку

В Воронеже поссорилась семейная пара. Мужчина ушел из дома, а его жена пошла на отчаянные меры, чтобы его вернуть. Она опубликовала в группе города послание для него.

На днях в группе «Блокнот Воронеж народный» в Instagram появился пост девушки. Она извинялась и просила своего мужа вернуться домой, ведь у них ипотека, дети и кредит на машину. За возвращение девушка пообещала, «мыть машину, играть с в танки, полюбить рыбалку и солить вместе рыбу», а также к приходу мужа «сварить пельмени».

Многие пользователи прониклись просьбой девушки. Они начали писать комментарии под постом и фотографиями мужчины в его Instagram.

Источник фото: https://www.instagram.com/koldynsmile/

В итоге чуть позже девушка сообщила, что муж вернулся домой. Она также пообещала выложит фотоотчет по пельменям.

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