МЧС предложило ужесточить ответственность за работу домов престарелых в жилых домах

МЧС России выступило с инициативой ужесточить ответственность за работу в домах престарелых, нелегально организованных в жилых домах. Это предложение было озвучено на фоне роста числа пожаров в таких учреждениях.

В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что в последнее время отмечается использование объектов жилого фонда в целях осуществления деятельности по оказанию социальных услуг для престарелых граждан.

«В этом отношении ведомством инициировано внесение изменений в законодательство РФ в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и ужесточения мер ответственности при осуществлении данной деятельности в жилых домах», — сказано сообщении пресс-службы МЧС России.

На контроле МЧС находится более 1,7 тысячи объектов, которые, как отметили в ведомстве, предназначены для проживания престарелых. Они относятся к категории чрезвычайно высокого риска. Это предусматривает проведение плановых проверок на них надзорными органами спасательного ведомства раз в год.

Как добавили в МЧС, за нарушения требований пожарной безопасности на объектах чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, МЧС России разработало проект федерального закона, который предусматривает внесение изменений в КоАП.

В начале января произошел сильный пожар в поселке Боровский под Тюменью. Огонь охватил частный жилой дом и дворовые постройки. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела семи человек. По предварительным данным, очагом распространения огня стала баня.

Региональный главк СК уточнил, что в доме располагался нелегальный дом престарелых. Сотрудники ведомства завели два уголовных дела. Хозяйке незаконного учреждения предъявили обвинение по статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Задержанная ухаживала за пенсионерами за вознаграждение. Услуги были оформлены по устному договору с их родственниками.