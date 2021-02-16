Россиянам объяснили, как получить с коммунальщиков выплату за поврежденное авто

Очистка крыш от выпавшего снега и наледи потенциально опасна для припаркованных во дворах автомобилей. Получить от коммунальщиков компенсацию за упавшую на машину льдину или дерево можно.

Ситуаций, когда с сотрудников сферы ЖКХ нет оснований требовать возмещения вреда, не так уж много. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на мнения экспертов.

Выплат не добиться, если водитель проигнорировал установленное ограждение, и его автомобиль был припаркован в опасной зоне. Аналогичный исход ждет тех, кто оставил без внимания предупреждение экстренных служб о потенциальной опасности погодных условий. Причем значение здесь имеет предупреждение для каждой конкретной зоны, а не для города. В других случаях владелец поврежденного авто может смело обращаться в суд.

Водителям придется максимально тщательно собирать доказательства в свою пользу: фотографировать повреждения и обстоятельства, желательно фиксировать на снимках дату и время и включить привязку к местности.

«Далее вызываем участкового или просто звоним в полицию. Они приезжают, выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела — ведь в таких обстоятельствах умысла о нанесении вреда не было», — пояснил юрист и эксперт в области страхования Илья Афанасьев.

Составленный полицейскими протокол нужно проверить, указать свидетелей при их наличии и оставить их данные. В заявлении подробно расписать случившееся, приложить сделанные снимки, видеозаписи и сдать документ правоохранителям.

Следующий шаг — обращение за проведением независимой экспертизы. По желанию можно обратиться с претензией в ГБУ «Жилищник». Если время на это тратить не хочется, то стоит сразу подать иск. Инциденты по месту регистрации автовладельца относят к особой категории.

«В таком случае гражданин считается непосредственным потребителем услуг ГБУ „Жилищник“, эти правоотношения подпадают под нормы закона о защите прав потребителей», — подчеркнул Афанасьев.

По его словам, с ГБУ при таких условиях можно потребовать дополнительные выплаты и неустойки, если оно откажется покрывать ущерб добровольно.