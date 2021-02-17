В Госдуме предложили ввести внесудебную блокировку сайтов за порочащую информацию

В Госдуму внесли законопроект о внесудебном порядке блокировки в интернете «информации, которая порочит честь и достоинство лица и связана с обвинением в совершении преступления».

Инициатива исходила от депутатов партии «Единой России» Сергея Боярского, Игоря Станкевича и Андрея Альшевских, а также председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутата от СР Валерия Газзаева, сообщил «Коммерсант».

Согласно тексту законопроекта, человек сможет обратиться в региональную прокуратуру с просьбой принять меры к удалению информации, которая подходит под статью, или к блокировке ресурса, если эта информация не будет удалена.

Также будет необходимо предоставить «заверенную копию» сайта или страницы сайта. В течение десяти дней прокуратура проверит заявление и отправит свое заключение в Генпрокуратуру. Там в течение пяти дней проведут проверку заключения, и в том случае, если информация подтвердится, то Генпрокуратура направит в Роскомнадзор требование об удалении этого контента. Роскомнадзор должен будет уведомить провайдера хостинга и владельца сайта на русском и английском языках о необходимости удалить контент, при отказе ресурс будет блокирован.

Эксперты называли эту инициативу «новым видом внесудебной юридической расправы», которая лишена смысла в условиях распространения средств преодоления блокировок сайтов в Сети.

Президент России в декабре 2020 года подписал закон о введении административных штрафов до 150 тысяч рублей для госслужащих за оскорбление граждан. Представители власти за оскорбления граждан при первом случае будут лишены права замещать должности государственной и муниципальной службы на срок до года, а при повторном проступке — до двух лет.

Новый закон предусматривает наказание для чиновников, а также приравнивает оскорбления в интернете к публичным, направленным на нескольких человек, и вводит наказание для юридических лиц за клевету.