Приезжего из Узбекистана заставили извиняться на камеру за попытку изнасилования
Приезжий из Узбекистана извинился на камеру за попытку изнасилования
Жительница Москвы рассказала, как чуть не стала жертвой группового изнасилования. На девушку якобы покусились выходцы из Узбекистана. Мигрантов нашли и заставили просить прощения.
Историю вместе с извинениями разместили в Telegram-канале «Плохие новости». На видео неизвестный молодой человек признался, что хотел надругаться над некой Наташей.
«Прошу прощения. Я не то сделал, потому что был пьяный. <…> Мне самому стыдно, я очень жалею», — заявил парень на камеру.
Подписчик канала уточнил, что извинявшийся вместе с другом хотели изнасиловать его девушку. Та дала мужчинам отпор и убежала.
«Пусть увидят его на родине. У него есть невеста в Узбекистане. <…> Потом мы их нашли! Как щенок боится!» — написал он.
Информации о том, обращалась ли пострадавшая в полицию, не приводится.