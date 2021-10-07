Приезжего из Узбекистана заставили извиняться на камеру за попытку изнасилования

Жительница Москвы рассказала, как чуть не стала жертвой группового изнасилования. На девушку якобы покусились выходцы из Узбекистана. Мигрантов нашли и заставили просить прощения.

Историю вместе с извинениями разместили в Telegram-канале «Плохие новости». На видео неизвестный молодой человек признался, что хотел надругаться над некой Наташей.

«Прошу прощения. Я не то сделал, потому что был пьяный. <…> Мне самому стыдно, я очень жалею», — заявил парень на камеру.

Подписчик канала уточнил, что извинявшийся вместе с другом хотели изнасиловать его девушку. Та дала мужчинам отпор и убежала.

«Пусть увидят его на родине. У него есть невеста в Узбекистане. <…> Потом мы их нашли! Как щенок боится!» — написал он.

Информации о том, обращалась ли пострадавшая в полицию, не приводится.