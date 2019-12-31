За пять лет 20 тысяч белорусов получили российское гражданство

В МВД РФ рассказали, что с 2016 года около четырех тысяч граждан России уведомили о наличии гражданства Республики Беларусь. Помимо этого более 33 тысяч граждан Белоруссии имеют разрешение на временное проживание и вид на жительство в России.

Недавно первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассчитывает на контакт лидеров Белоруссии и РФ до конца года.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали вопросы углубления интеграции в рамках Союзного государства в начале декабря.

С российской стороны в переговорах принимали участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.