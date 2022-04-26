Вице-мэр Москвы Ефимов подвел итоги работы Портала поставщиков за первый квартал 2022 года

Портал поставщиков остается главной площадкой по продажам товаров и услуг для представителей бизнеса Москвы и других регионов. За первый квартал 2022 года там провели 132,4 тысячи закупок на общую сумму 20,7 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос на 25,5%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в первом квартале прошлого года на площадке провели 118,1 тысячи закупок объемом 16,5 миллиарда рублей.

«Благодаря Порталу поставщиков заказчики из Москвы и других регионов могут получать необходимую продукцию и заключать договоры с представителями малого и среднего бизнеса со всей страны», — заявил Ефимов.

За отчетный период 40% закупок пришлось на заказчиков из Москвы. Они заключили 53,9 тысячи договоров на 10,4 миллиарда рублей. Средняя цена контракта составила 193 тысячи рублей.

Свой товар на портале предлагают 260 тысяч поставщиков, из которых подавляющее большинство — это представители малого и среднего бизнеса, которые доставляют свои товары в 39 регионов России и предлагают свои услуги по всей стране.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко объяснил, что Порталом поставщиков пользуются предприниматели и заказчики по всей стране благодаря интеграции с региональными информационными системами.

«В числе наиболее активных — пользователи из Пермского края, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области», — отметил министр.

Предприниматели поставщики могут создавать на портале сайты-визитки, которые можно использовать для продвижения своих товаров и услуг на внешних ресурсах. На портале используются искусственный интеллект и другие технологии, которые делают функционал площадки удобным для пользователей.

В список самых популярных товаров на Портале поставщиков в первом квартале этого года вошли медицинские и строительные товары, образовательные услуги, а также хозяйственная продукция и бытовая техника, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Портал обеспечивает малому и среднему бизнесу стабильную реализацию продукции на прозрачных условиях. В первом квартале к нему присоединилось более 10 тысяч поставщиков со всей страны», — отметил он.

Власти Москвы внедряют на площадке новые функции, ориентируясь на пожелания пользователей. В прошлом году там появилась возможность электронной реализации контрактов по небольшим закупкам. Всего с февраля 2021 года через площадку выполнили более 250 тысяч заключенных договоров.

Свои предложения поставщики могут загрузить на портал через таблички Excel, а покупатели — скачать весь каталог предлагаемой продукции. Если пользователь ищет определенный товар, то в интерфейсе предусмотрен фильтр для закупок по потребностям.

Предложения по улучшению работы площадки предлагают участники закупок. В декабре прошлого года на портале появилась возможность объединения покупателей у одного заказчика. Такой шаг позволяет увеличить объем и начальную цену закупки, что делает ее привлекательнее для бизнеса.

Эта идея возникла в результате проводимых при участии департамента по конкурентной политике хакатонов TenderHack.

Портал поставщиков начал работать в 2013 году для автоматических закупок малого объема. Сейчас на ресурсе присутствуют более 300 тысяч пользователей со всей страны. Ежедневно там заключается более тысячи контрактов, в каталог входит более 1,6 миллиона товаров, работ и услуг.

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