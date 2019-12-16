За передачу телефонов в СИЗО предложили давать срок

Законопроект с соответствующими поправками в Уголовный кодекс России поддержали в Федеральной службе исполнения наказаний. Кроме того, за такое ужесточение законодательства выступили в Верховном суде и в профильных министерствах. Это подтвердил заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

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«Нами разработаны поправки в Уголовный кодекс, которые вводят новый состав преступления — передача средств связи в места лишения свободы», — подтвердил Хинштейн.

По его словам, законопроект предварительно отработали и согласовали с Минкомсвязи, Минюстом и ФСИН. Сейчас за подобное правонарушение предусмотрено лишь административное наказание.

В Госдуму также будет в ближайшее время внесен законопроект, который позволит отключать мобильную связь в местах лишения свободы. Ожидается, что инициатива будет внесена на рассмотрение парламентариев уже на текущей неделе.

Согласно законопроекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов «по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН». Инициатива направлена на предотвращение совершения новых преступлений с территории мест лишения свободы.