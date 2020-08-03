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    03 августа 2020, 23:11

    Пассажиров московского метро снова массово штрафуют за отсутствие масок

    Александра Каширина

    Столичная полиция начала массово штрафовать пассажиров метро за отсутствие средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил ТАСС.

    «При проведении рейдов полицейские стали выписывать пассажирам столичной подземки штрафы в размере пяти тысяч рублей за отсутствие у них средств индивидуальной защиты», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте проводятся на всех станциях.

    Полиция и контролеры в прошедшие выходные и понедельник возобновили активное выявление тех, кто ездит без масок. В пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» рассказали, что проверки не прекращались, а ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте остается обязательным в Москве.

    Сначала пассажирам предлагают приобрести маски при их отсутствии, если кто-то отказывается, ему выписывают штраф.

    Ранее Собянин признал, что нет закона, который бы обязывал людей носить маски и перчатки на улице. Однако это не касается таких мест, как магазины и особенно метро.

    Новости SMI.FM