Пассажиров московского метро снова массово штрафуют за отсутствие масок

«При проведении рейдов полицейские стали выписывать пассажирам столичной подземки штрафы в размере пяти тысяч рублей за отсутствие у них средств индивидуальной защиты», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте проводятся на всех станциях.

Полиция и контролеры в прошедшие выходные и понедельник возобновили активное выявление тех, кто ездит без масок. В пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» рассказали, что проверки не прекращались, а ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте остается обязательным в Москве.

Сначала пассажирам предлагают приобрести маски при их отсутствии, если кто-то отказывается, ему выписывают штраф.

Ранее Собянин признал, что нет закона, который бы обязывал людей носить маски и перчатки на улице. Однако это не касается таких мест, как магазины и особенно метро.