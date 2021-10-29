Соотечественники призвали строго наказать блогера-таджика за осквернение храма

Блогер Руслан Бобиев может отправиться на 10 месяцев в колонию за устроил скандальную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов призвал строже наказать молодого человека.

«Я бы дал ему самое строгое наказание: за оскорбление символов России, за разжигание межнациональной розни, за оскорбление чувств верующих, нарушение общественного порядка», — сказал Довлатов «Газете.ru».

Он добавил, что 10 месяцев лишения свободы является очень мягким наказанием. По словам главы союза, действия блогера оскорбили не только чувства православных россиян, но и мусульман. Довлатов подчеркнул, что в культуре таджикистанцев принято держать дистанцию даже супругам.

«Он — однозначно не таджик и тем более не мусульманин. Истинные мусульмане не имеют права даже камень бросить в сторону храма или синагоги, не важно. Такое оскорбительное, издевательское поведение на фоне российских символов, святыни должно быть наказано», — заключил он.

Бобиев устроил скандальную фотосессию в конце сентября. Вместе с ним оральный секс на фоне храма имитировала его подруга Анастасия Чистова. Прокурор запросил для обоих по 10 месяцев колонии. Молодых людей обвиняют в неуважении к обществу и действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.