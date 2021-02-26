Юрист объяснила, как уволиться за один день

Российское трудовое законодательство дает возможность уволиться за один день, без обязательной отработки. Условия для этого перечислила ведущий юрисконсульт аудиторско-консалтинговой группы «КСК групп» Ирина Михеева.

«Сотрудник может написать заявление об увольнении с работы, находясь в отпуске и не выходя из него, если весь период отработки выпадет на дни отдыха», — сообщила она агентству «Прайм».

Также уволиться одним днем можно при зачислении на учебу и выходе на пенсию. Или если у работника возникли серьезные проблемы со здоровьем. Либо когда работодатель грубо нарушил трудовое право — задерживает зарплату, не позволил уйти в ежегодный отпуск и тому подобное.

Кроме того, быстрое увольнение законно при беременности или в случае ухода за родственником-инвалидом.

Одним днем можно уволиться и по соглашению с работодателем.

В остальных случаях работник имеет право расторгнуть трудовой договор, написав заявление не позднее чем за две недели. Их придется отработать.

Увольнение по инициативе работника регулируется статьей 80 Трудового кодекса.