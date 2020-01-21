Нарушения вышли боком. Дагестанского врача заклеймили за обращение к Минздраву

Свои действия медик объяснил невозможностью иначе достучаться до руководства Минздрава. Во время съемки Халитов показал, в каких условиях он работает: в кабинете врача отсутствуют окна, а в дверном проеме можно увидеть кирпичи.

Халитов также указал на нарушения в больнице: например, площадь рентген-кабинета — 12 квадратных, метров, хотя положено выделять на него 16. Ширина двери в проявочную комнату кабинета равна 40 сантиметрам, по словам врача, лаборанты могут пройти в кабинет только боком, в архиве документы хранятся в коробках на полу, и в комнате нет освещения.

Одной из главных проблем в отделении Халитов назвал неправильную подготовку ввода в эксплуатацию компьютерного томографа. Его устанавливают с нарушениями, утверждает врач.

Халитов рассказал, что в больнице стоит аппарат МРТ, обследование на котором не включено в обязательное медицинское страхование. Более 90% ресурса кабинета МРТ используется для платных исследований, в то время как в других лечебных учреждениях собираются огромные очереди из пациентов.

Минздрав Дагестана ответил на видеообращение Халитова. В ведомстве назвала все жалобы врача необоснованными. Однако в сообщении было казано, что ситуацию изучает руководство ведомства, ведется проверка.

В Минздраве отметили, что в медучреждении провели ремонт, обновили многие помещения, хотя работы еще не закончены.

«...Самое главное — вся медицинская помощь в больнице оказывается бесплатно, что могут подтвердить многочисленные пациенты, обслуживающиеся в медучреждении», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

В Минздраве также отметили, что кабинет врача был выделен ему временно, и по плану, его планируется переделать в коридор. При этом подчеркивается, что рабочее место врача всегда находилось непосредственно в месте размещения диагностического оборудования.

В разговоре с «360» Халитов рассказал, что сейчас он находится в отпуске, но после его видеообращения в больнице провели собрание, о котором его не предупредили. Более того, когда врач сам пришел в медучреждение, охрана отказалась пускать его в здание.

«Я как-то прорвался через толпу и дошел все-таки до приемной главного врача, и хотел пройти на собрание, но прямо у дверей, на пороге уже, после завершения собрания, вышел мне на встречу министр здравоохранения республики […] сказал: все вопросы к коллективу, и ушел», — рассказал Халитов, отметив, что помощи от Министерства здравоохраниения не получил.

Врач также рассказал, что архив, который он показывал, пытались перенести, а в опровержении показывали другой архив.