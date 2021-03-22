Россиянам рассказали о штрафах за незаконную рыбалку

Почти в каждом регионе существует запрет на ловлю рыбы в период нереста. Он может касаться конкретных водоемов или пород. При этом в зависимости от климатических зон определяются сроки запрета.

Ограничения прописаны в федеральных законах «О любительском рыболовстве» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Закон препятствует рыбалке в местах массового отдыха людей и около гидротехнических сооружений, рассказал агентству «Прайм» гендиректор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Также нельзя рыбачить рядом с водными объектами, которые относятся к аквакультуре, в рыбных хозяйствах, на особо охраняемых территориях и прочее. Запрещена ловля рыбы с аквалангами, а также с использованием взрывчатых или химических веществ и электронных средств обнаружения.

За незаконную рыбалку человек может попасть на штраф от 500 до 5000 рублей, предупредил юрист. При этом также возможна конфискация орудия охоты или судна, и лишение права на рыбалку.

Баранов отметил, что чтобы всегда быть в курсе и случайно не попасться на штраф, можно заходить на сайты Федерального агентства по рыболовству либо определенного региона, на которых размещены справочные данные о действующих запретах и ограничениях.

Российские рыбаки — отчаянные ребята. Каждую зиму их уносит на оторвавшихся льдинах, они проваливаются под воду или оказываются отрезаны от земли — но все равно возвращаются к лунками.