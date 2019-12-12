За незаконную деятельность депортировали пять американцев из Рязани
Началась депортация Марии БутинойПодробнее
В качестве свидетелей незаконной деятельности выступили студентка и сотрудница Политехнического университета. По данным местного издания «Вид сбоку», суд решил депортировать американцев и запретить им въезд в Россию на несколько лет.
Визит американцев был согласован облправительством.
Гости рассказали студентам об университете в Буффало, лидирующем исследовательским университетом в США.
Исполнительный директор школы лидерства Молли Андерсон заявила, что приехала в Рязань потому, что любит Россию.
«Я хочу, чтобы больше американцев имели возможность подружиться с вами, приехать сюда, узнать о вас, поделиться с вами тем, что они знают, чтобы вы поделились с ними своими знаниями, и чтобы они учились у вас тоже», — цитирует ее выступление портал «Деловой России».
Гости рассказали о своем учебном заведении и ответили на вопросы студентов. Тем не менее, свидетели решили, что они прочитали лекцию, а не провели беседу.
Позже «Деловая Россия» сообщила, что новая встреча с американцами не состоится по «техническим причинам» — делегация была вынуждена покинуть Россию.