За незаконную деятельность депортировали пять американцев из Рязани

Суд Рязани постановил депортировать из России пятерых преподавателей университета Буффало (США). Они приехали в город по приглашению Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», чтобы встретиться со студентами. Но их обвинили в чтении лекций при наличии туристической визы.

Началась депортация Марии Бутиной Подробнее

В качестве свидетелей незаконной деятельности выступили студентка и сотрудница Политехнического университета. По данным местного издания «Вид сбоку», суд решил депортировать американцев и запретить им въезд в Россию на несколько лет.

Визит американцев был согласован облправительством.

Гости рассказали студентам об университете в Буффало, лидирующем исследовательским университетом в США.

Исполнительный директор школы лидерства Молли Андерсон заявила, что приехала в Рязань потому, что любит Россию.

«Я хочу, чтобы больше американцев имели возможность подружиться с вами, приехать сюда, узнать о вас, поделиться с вами тем, что они знают, чтобы вы поделились с ними своими знаниями, и чтобы они учились у вас тоже», — цитирует ее выступление портал «Деловой России».

Гости рассказали о своем учебном заведении и ответили на вопросы студентов. Тем не менее, свидетели решили, что они прочитали лекцию, а не провели беседу.

Позже «Деловая Россия» сообщила, что новая встреча с американцами не состоится по «техническим причинам» — делегация была вынуждена покинуть Россию.