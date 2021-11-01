Россиян предложили жестче наказывать за неуплату электроэнергии

Россиян необходимо более жестко наказывать за неуплату по счетам за электроэнергию. Такое предложение Минэнерго сделал НП «Совет рынка».

Глава организации Максим Быстров направил письмо с инициативой в Минэнерго. В своем обращении он предложил вдвое повысить штрафы для юрлиц.

«НП „Совет рынка“ предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч», — процитировала Быстрова газета «Известия».

Еще организация предложила запретить заменять штрафы на предупреждения. Речь идет о статье 14.61 КоАП. По словам представителей отрасли, статью необходимо изменить, чтобы за повторными нарушениями в течение года следовала дисквалификация должностных лиц.

Предложения касаются так называемых неотключаемых потребителей. К таким потребителям относятся опасные производства, предприятия ЖКХ и так далее. Как заявили в Минэнерго, министерство рассмотрит поступившие предложения. Итоговое решение примут после завершения всесторонней оценки инициатив.