Ургант пошутил над руководством Петербурга за неубранный снег

Неубранные от снега улицы Санкт-Петербурга стали объектом шуток телеведущего Ивана Урганта. В своем шоу от 28 января уроженец Северной столицы заявил, что не готов критиковать руководство города за неубранный снег, как это сделал в своей песне Сергей Шнуров. Запись программы опубликована на YouTube.

По мнению Ивана Урганта, неубранный в Петербурге снег — это заслуга губернатора, чья задача — сохранить исторический облик города.

«Кстати, у организаторов „Ледникового периода“ есть идея провести финал на углу Невского проспекта и улицы Марата, чтобы не тратиться. Потому что там очень хороший и ровный лед», — добавил телеведущий.

Жаловаться на неубранные от снега дороги жители Санкт-Петербурга начали еще в ноябре. По мнению губернатора Северной столицы Александра Беглова, речь идет о саботаже компаний, которые занимаются уборкой улиц.

Он напомнил, что с 2019 года в Санкт-Петербурге действует запрет на сброс снега и льда в реки и каналы. Кроме того, власти оплачивают работу только за объем вывезенных осадков, а не за выход машины. По словам Беглова, все это вызвало недовольство полукриминальных структур, поэтому сейчас власти создают единый оператор, который займется уборкой улиц.