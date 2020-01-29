За нетяжкие преступления предложили реже сажать в СИЗО
Генпрокуратура РФ предложила реже сажать в СИЗО за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сообщил RT со пресс-службу ведомства.
«На превышение лимитной емкости мест содержания под стражей отрицательно влияет длительное рассмотрение уголовных дел судами», — заметили в прокуратуре, добавив, что между судами и СИЗО не всегда обеспечивается должное взаимодействие.
Отмечается, что часть следственных изоляторов «функционирует в условиях существенного переполнения». На фоне этой проблемы и возникло предложение реже сажать в СИЗО за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.