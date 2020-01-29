    29 января 2020, 17:02

    За нетяжкие преступления предложили реже сажать в СИЗО

    Артур Блянихов

    Генпрокуратура РФ предложила реже сажать в СИЗО за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сообщил RT со пресс-службу ведомства.

    «На превышение лимитной емкости мест содержания под стражей отрицательно влияет длительное рассмотрение уголовных дел судами», — заметили в прокуратуре, добавив, что между судами и СИЗО не всегда обеспечивается должное взаимодействие.

    Отмечается, что часть следственных изоляторов «функционирует в условиях существенного переполнения». На фоне этой проблемы и возникло предложение реже сажать в СИЗО за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.