За нетяжкие преступления предложили реже сажать в СИЗО

«На превышение лимитной емкости мест содержания под стражей отрицательно влияет длительное рассмотрение уголовных дел судами», — заметили в прокуратуре, добавив, что между судами и СИЗО не всегда обеспечивается должное взаимодействие.

Отмечается, что часть следственных изоляторов «функционирует в условиях существенного переполнения». На фоне этой проблемы и возникло предложение реже сажать в СИЗО за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.