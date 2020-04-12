За необоснованные прогулки детей в Москве будут штрафовать их родителей

Родители должны будут заплатить штраф, если их ребенка застанут на улице без веской причины в Москве. Об этом сказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Протокол составляется на имя родителей, так как они являются официальными представителями», — сказал Данчиков РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил ограничения на время режима изоляции. Жителям столицы запретили выходить из дома, если у них нет обоснованной причины. В качестве последней Собянин назвал обращения к врачу, поездка на работу, совершение покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгул домашних животных на расстоянии до 100 метров от дома, вынос мусора.

Собянин подчеркнул, что эти ограничения касаются жителей Москвы всех возрастов. Аналогичные меры для борьбы с коронавирусом действуют и в Подмосковье.

За нарушение изоляции в Москве предусмотрен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Для торговых точек он составляет до 40 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Столичные власти объявили, что 11 апреля только за сутки составили больше 1,3 тысячи протоколов за нарушения дистанции и нахождение на улицы без причины.