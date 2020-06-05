«За нас почему-то так решили». Агаларов опроверг слухи о слишком дорогом госпитале в «Крокус Экспо»

Стоимость переделки выставочного центра «Крокус Экспо» под временный госпиталь для лечения больных COVID-19 определит областная экспертиза. Об этом сказал президент Crocus Group Араз Агаларов, комментируя слухи о выделенных миллиардах.

«За нас решили, что почему-то за каждый корпус мы получили 1 миллиард 100 тысяч. За нас решили, что там шесть тысяч квадратных метров. Там не шесть тысяч, а 36 тысяч. 36 тысяч квадратных метров голого бетонного пола. Это достаточно сложная процедура, для ее выполнения задействовали огромное количество людей», — подчеркнул Араз Агаларов.

Он отметил, что на этом бетонном полу им нужно было за восемь дней построить фактически гостиницу с удобствами. Это было достаточно сложно и потребовало огромного количества людей, которых его компания мобилизовала с других строек.

«Стоимость госпиталя будет определять областная экспертиза. За два корпуса не будет двух миллиардов, будет цифра меньше. В эту цену входит аренда, чтобы содержать службы эксплуатации, инженерное обеспечение», — добавил Агаларов.

Бизнесмен отметил, что строительство отняло много сил и заставило инженеров хорошо подумать. Для того чтобы воздух в госпитале был чистым, в «Крокус Экспо» переделали систему кондиционирования, сделали кварцевание и поставили фильтры. Не обошлось и без неприятных курьезов.

«У нас был прецедент, когда привезли КТ и люди, которые его привезли, отказались его подключать. Нам пришлось обеспечивать подключение КТ своими силами, потому что этот корпус на тот момент уже был действующим и люди отказались туда зайти», — признался собеседник «360».

Госпиталь в «Крокус Экспо» возвели всего за неделю — 12 мая он принял первых пациентов. Боксы с четырехместными палатами и реанимационными койками заняли площадь, равную двум футбольным полям. Помогать больным вызвались больше тысячи медработников. Для них придумали особый дезинфекционный рукав — пройдя «грязную» зону, медики могут обработать средства индивидуальной защиты в нем антисептиками.

Госпиталь рассчитан на лечение 1040 пациентов одновременно. Он оборудован аппаратами ИВЛ, компьютерной томографии, ЭКЗ и УЗИ. Еще одной особенностью стала собственная лаборатория для экспресс-анализов.

Полное интервью с Аразом Агаларовым будет доступно на YouTube-канале «360» в 11:00 5 июня. Также смотрите его в эфире телеканалов «360» и «360. Новости» в 17:25 5 июня.