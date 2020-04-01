За нарушение карантина оштрафовали 1250 россиян

«Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности», — рассказали в ведомстве.

754 человека привлекли по статье «неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор». Для физлиц — это штраф до тысячи рублей, для должностных лиц от двух до четырех тысяч рублей.

433 нарушителям выписали протокол за «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Наказание подразумевает штраф до пяти тысяч рублей с возможной дальнейшей депортацией за пределы РФ.

Остальные 63 протокола составлены за «невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор». В этом случае физлицам необходимо уплатить штраф в размере до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц санкции до 300 тысяч рублей.

Ранее штрафы за несоблюдение самоизоляции приняли в Мосгордуме. Жителям Москвы и организациям, нарушившим режим самоизоляции, придется поплатиться рублем.