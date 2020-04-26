Минкульт предложил блокировать сайты без суда за нарушение авторских прав

Ожидается, что поправки примут до конца 2020 года. Также могут пересмотреть размер штрафов за нарушение авторских прав. Сейчас штраф за неисполнение требования удалить незаконный контент могут оштрафовать на сумму до 700 тысяч рублей, при повторном нарушении — до трех миллионов.

Ужесточить санкции санкций планируется в первую очередь в отношении анонимных владельцев сайтов, которые не удаляют контент по запросам правообладателей.

Ранее стало известно об исках Российского союза правообладателей (РСП), председателем совета которого является режиссер Никита Михалков, к сети магазинов электронной техники DNS. РПС требует от коммерсантов 242 миллиона рублей по оплате сбора в пользу правообладателей. Это 1% от стоимости любой электроники, способной транслировать музыку.