Награды победителям конкурса «За нами правда» вручили в Москве

Россияне и жители иностранных государств стали частью проекта «За нами правда» от «Молодежки ОНФ». Спецоперацию на Украине люди поддержали творчеством. Самых талантливых участников акции наградили в Москве.

К проекту присоединились около 40 тысяч человек. За полтора месяца пользователи создали 180 тысяч роликов, фотографий и стихотворений. Все творческие работы передадут военным российской армии.

Среди участников проекта много иностранцев — из Сербии, Бразилии, Мадагаскара, Германии, Эквадора и других стран. Призер конкурса Энрике Домингес учится в России и в Сети помогает развенчивать мифы о действиях РФ во время спецоперации. Делает все, чтобы земляки не верили ложной информации.

«Я начал давать много интервью бразильским СМИ, чтобы показать другую точку зрения. В Бразилии распространяется много фейков, даже с использованием кадров из видеоигр. Однако со временем мои интервью стали набирать популярность на родине», — отметил он.

Пользователи размещают контент в социальных сетях, в том числе и тематический — публикуют фото, видео, пишут стихи. Одними из главных тем стали защита жителей Донбасса и борьба с фейками.