За мошенничество во время эпидемии предложили наказывать тюрьмой

За любое мошенничество с использованием электронных платежных сервисов во время пандемии коронавируса нового типа предложили наказывать штрафом, а за подделку документов — тюрьмой.

Как написала газета «Известия», эти поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях и Уголовный кодекс в скором времени будут внесены на рассмотрение в Государственную думу. В большинстве партий выступили с поддержкой более суровых мер ответственности для защиты населения во время распространения коронавируса.

За использование средств платежа предлагается штрафовать преступника в 15-кратном размере от суммы причиненного ущерба. А за подделку официальных документов — лишением свободы до трех лет.

Многие эксперты уверены, что возникшая в период вспышки СОVID-2019 проблема стала очень актуальной по причине того, что вирус спровоцировал всплеск мошенничества и спекуляций.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как обезопасить себя от новых видов мошенничества на фоне пандемии.