«За меня все решил интернет». Студент из Екатеринбурга с зелеными волосами рассказал, как ему занизили оценку

Студент Уральского политехнического колледжа Роман Щербаков получил заниженную оценку на защите диплома из-за сине-зеленых волос. В беседе с «360» парень заметил, что раньше претензий к его внешнему виду у преподавателей не возникало.

Молодой человек выкрасил волосы около полугода назад. Пирсинг он носит давно, и не сталкивался с негативным отношением сотрудников колледжа до недавней аттестации.

«Мне занизили оценку из-за голубых волос на защите диплома. На видео, которое было заснято до того, как мне ставят эту оценку, было сказано, мол, ты сдал все хорошо, на вопросы ответил, но твой непрезентабельный вид, твои волосы, пирсинг не соответствуют нашим требованиям», — поделился Щербаков.

Студенту, по его словам, дали понять: подает себя не так, как угодно педагогу. И именно внешний вид 19-летнего парня повлиял на оценку. Кадры с защиты Роман залил в TikTok, и они получили отклик.

«Видео <…> обрело популярность. После этого начались сообщения со стороны учителей: не из-за этого занизили [оценку], плохо рассказал. Хотя на видео все достаточно четко», — подчеркнул Щербаков.

Источник фото: телеканал «360»

В личной переписке педагоги заявили, что переоценки не будет — «защита есть защита». Официально молодой человек никуда не обращался, но региональное министерство образования уже начало проверку случая.

«За меня все решил интернет. Завтра иду на комиссию рассказывать, как все произошло», — сказал он.

Роман надеется, что оценку ему пересмотрят. К защите он готовился два месяца и считает, что усилия в колледже просто не оценили.