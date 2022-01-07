Полиция Красноярского края будет штрафовать за крещенские купания

Православные жители Красноярска, желающие окунуться в прорубь на праздник Крещения, будут оштрафованы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Непосредственно за купание в не предназначенных для этого местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении правоохранителей. При этом отмечается, что «разрешенных мест для купания организовываться не будет».

Решение об отмене традиционных крещенских купаний приняла епархия Православной церкви Красноярского края.

Для физических лиц сумма штрафа составит от 500 до 1000 рублей. Должностные лица будут привлечены к административной ответственности на сумму от 3000 до 5000 рублей. Юридические лица — от 5000 до 20 000 рублей.

Помогать полиции охранять общественный порядок будут работники местных ЧОП, казаки Енисейского казачьего войска, дружинники и войска Росгвардии.