Общество 31 декабря 2022, 14:17 «За каждым из нас — Россия!» Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом Министр обороны Шойгу обратился с поздравлениями к военнослужащим России

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил коллег с наступающим 2023 годом и поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Поздравление было опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Шойгу отметил, что Новый год приходится встречать в сложной военно-политической обстановке и оттого новогодний праздник приобретает более глубокий смысл как «символ наших надежд на мирное будущее».

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«Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции», — отметил он.

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«Находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана, вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас — Россия!» Сергей Шойгу

Также глава Минобороны РФ поблагодарил медиков, работников оборонно-промышленного комплекса, строителей и волонтеров за вклад в укрепление обороноспособности страны и налаживание мирной жизни на освобожденных от нацистов территориях.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год — неотвратима!» — добавил Шойгу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что более 1800 военнослужащих приступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь в Москве. За оборону столицы средств воздушного нападения и баллистических ракет будет отвечать 1-я армия ПВО и ПРО.