Врач Дмитрий Дерябин из Мытищинской городской клинической больницы фотографирует своих коллег. Он хочет показать, что за каждой маской стоит человек. Снимки медик выкладывает в Instagram.

Дерябин трудится в больнице 15 лет. С начала пандемии врачи в этом медучреждении работают с COVID-положительными пациентами.

В свободное время врач делает портреты своих коллег. Он снимает их на телефон. Дерябин также рассказывает в постах об их жизни вне работы.

«Многие видят только шапку, маску, костюм СИЗ. И не замечают этих людей, не замечают, что рядом с ними личности, творческие люди», — заявил он.

Именно поэтому в каждом из своих постов Дерябин хочет показать, что перед пациентами тоже люди. Это главная цель его работ.

Например, санитарка Зина Киреева обожает свою семью и пса Тихона. А Ольга Гурина хоть и медсестра, занимается фитодизайном. Света Синдеева, по словам врача, рисует и божественно поет.

Дерябин предлагает подписчикам поближе познакомиться с героями нашего времени.