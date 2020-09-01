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    01 сентября 2020, 10:50

    За какой срок удастся остановить коронавирус? Ответили в РАН

    Артур Блянихов

    Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов назвал «Парламентской газете» возможные сроки, за которые удастся блокировать распространение коронавирусной инфекции.

    «По-видимому, вакцина станет тем, что остановит инфекцию, а лекарства от нее с прямым действием не будет. Произойдет это, скорее всего, в пределах года», — предположил специалист.

    Он заметил, что инфекция распространяется не молниеносно. По его словам, из 7,8 миллиарда населения Земли коронавирусом заразилось менее 26 миллионов человек. Многим из них удалось побороть инфекцию.

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