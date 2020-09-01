За какой срок удастся остановить коронавирус? Ответили в РАН
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов назвал «Парламентской газете» возможные сроки, за которые удастся блокировать распространение коронавирусной инфекции.
«По-видимому, вакцина станет тем, что остановит инфекцию, а лекарства от нее с прямым действием не будет. Произойдет это, скорее всего, в пределах года», — предположил специалист.
Он заметил, что инфекция распространяется не молниеносно. По его словам, из 7,8 миллиарда населения Земли коронавирусом заразилось менее 26 миллионов человек. Многим из них удалось побороть инфекцию.