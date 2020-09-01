За какой срок удастся остановить коронавирус? Ответили в РАН

«По-видимому, вакцина станет тем, что остановит инфекцию, а лекарства от нее с прямым действием не будет. Произойдет это, скорее всего, в пределах года», — предположил специалист.

Он заметил, что инфекция распространяется не молниеносно. По его словам, из 7,8 миллиарда населения Земли коронавирусом заразилось менее 26 миллионов человек. Многим из них удалось побороть инфекцию.