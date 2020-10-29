Суд Кисловодска отправил на принудительное лечение вегетарианку за истощение дочери

По данным ведомства, 46-летняя женщина ограничивала дочку в питании. Кроме того, она не оказывала ей медицинской помощи. Все это привело к причинению вреда средней тяжести здоровью ребенка.

Прокуратура передала материалы уголовного дела в суд, который принял решение отправить мать на принудительное лечение в больницу, оказывающую психиатрическую помощь.

Детский омбудсмен Ставропольского края Светлана Адаменко в беседе с «Интерфаксом» сообщила, что органы опеки изъяли девочку из семьи и подали иску о лишении женщины родительских прав. Ребенок в свои полтора года истощен и весит в два раза меньше нормы.

По мнению Адаменко, к этому могла привести система питания, которой придерживалась мать девочки. Ребенка отправили в детскую больницу Кисловодска. Когда ее состояние нормализовалось, то ее передали в детский дом.

Ранее женщина заявляла, что придерживается вегетарианской диеты из-за нехватки денег. Худобу дочери она объясняла генетикой. Однако врачи диагностировали у девочки анемию и энцефалопатию. Лечить ребенка мать не дала, тогда девочку изъяли.