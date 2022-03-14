Жительницу Кузбасса осудили за истязания внука

В Кемеровской области суд приговорил 52-летнюю местную жительницу к трем годам условно за истязания несовершеннолетнего внука. Об этом сообщил «Царьград».

Выяснилось, что женщина наказывала 12-летнего мальчика за любые провинности. Она с супругом воспитывала пострадавшего мальчика вместе с его сестрой и братом, так как их мать лишили родительских прав.

Отмечается, что женщина созналась в содеянном и сотрудничала со следствием в ходе расследования дела. Детей изъяли из семьи и поместили в соцучреждение.