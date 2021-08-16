Юрист назвал условия для возвращения денег за испорченный отдых

Многих россиян волнует вопрос, можно ли вернуть деньги за испорченный отдых на южных курортах страны. Речь идет, конечно, не о волосе в супе, а наводнениях или других стихийных бедствиях.

По словам юриста, эксперта по турбизнесу Александра Теплякова, пока туристы не обращаются в компании с претензиями по поводу компенсаций из-за разгула стихии. Вероятно, они понимают, что деньги им, вероятнее всего, уже никто не вернет, объяснил он в комментарии NEWS.ru.

Тепляков добавил, что природные катаклизмы — это чрезвычайная ситуация, поэтому пострадавшим от нее не с кого требовать выплату финансовых издержек.

«Не к погоде же обращаться, претензии предъявлять. Авиакомпаний это вообще не касается, гостиницы, может, что-то и компенсируют, но стоимость будет не та, чтобы подавать в суд. Овчина выделки не стоит», — подчеркнул он.

Вместе с тем человек при покупке тура может в любое время подать заявление о возврате денег. В этом случае туроператор может перевести средства обратно на счет клиента только те деньги, которые ему вернут из турпакета тура, оплату гостиницы, например. Хотя и это далеко не факт, предупредил Тепляков.

Он обратил внимание, что свои деньги можно требовать назад, если на курорте был объявлен режим ЧП или ЧС. Аналогичным образом обстоит дело и с заграничными турами. Если МИД РФ объявит, что в ту или иную страну запрещено лететь, так как там военные действия, туроператоры должны будут вернуть деньги клиенту.