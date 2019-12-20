За имеющими разрешение на оружие предложили следить онлайн после стрельбы на Лубянке

По его мнению, сотрудникам Росгвардии нужно дать полномочия в режиме онлайн следить за всеми владельцами оружия и теми, кто собирается им обзавестись.

«Сотрудники лицензионно-разрешительной системы должны одними из первых узнавать о том, что лицо, владеющее оружием, было, к примеру, задержано в состоянии наркотического опьянения или стало виновником преступления. Для этого необходимо создать единую базу данных лиц, владеющих оружием, чтобы уполномоченные сотрудники оперативно принимали решения, например об отзыве лицензии», — ответил Выборный.

Он также выразил мнение, что врачи тоже должны нести ответственность при выдаче справок, дающих разрешение на ношение оружия. Так они будут более ответственно относиться к проверке здоровья при обращениях.

Выборный также посчитал недостаточным введение высоких налогов на оружие или усложнение процедуры его получения. Он отметил, что власти обсуждают вопросы дополнительного контроля за владельцами оружия как физических, так и юридических лиц, включая усиление административной и уголовной ответственности за нарушение правил приобретения, хранения и ношения оружия.

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. Погиб один человек, пятеро пострадали. Стрелка, 39-летнего Евгения Манюрова, нейтрализовали на месте нападения.