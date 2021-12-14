За грязные автомобильные номера предложили не штрафовать

Руководитель комитета Госдумы по социальной политике, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Газетой.ru» выступил против штрафов за грязные номера для автомобилистов. Он отметил, что в плохую погоду, когда дороги покрыты грязью и снежной кашей, за чистотой номеров можно попросту не уследить.

«В проекте административного кодекса предлагается ужесточить наказание [за грязные номера], против чего выступает ЛДПР. Мы считаем, что надо сосредоточиться не на штрафах, а на приведении улиц в необходимое состояние, чтобы не было каши и грязи, тогда и номера будет видно», — сказал депутат.

Он добавил, что это понимают и сотрудники ГАИ: зачастую на первый раз они ограничиваются предупреждением за испачканные номера.

«ДПС настолько сократили, что сейчас не так часто останавливают и привлекают к ответственности — а изначально предлагают номера протереть. При этом сами сотрудники часто относятся с пониманием происходящего — если номер протереть и проехать 10 метров, то он опять будет грязным», — отметил Нилов.