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    08 декабря 2020, 12:21

    За год в России предотвратили 41 теракт

    Наза Салех Захи

    Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с начала года в России не произошло ни одного теракта. При этом 41 был предотвращен.
    За год в России предотвратили 41 теракт

    Спецслужбы за последний год разоблачили 55 законспирированных ячеек международных террористов, уточнило РИА «Новости». Нейтрализовать удалось 49 бандитов. Еще 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособника задержали.

    С начала года на территорию Российской Федерации не пустили 149 иностранцев, связанных с терроризмом и экстремизмом.

    Недавно ФСБ задержала сторонников террористов в Красноярске. Эти люди поддерживали террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад», которая запрещена в РФ.

    Один из них пытался улететь за рубеж. Его задержали в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовского. Открыты уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.