За год в России предотвратили 41 теракт
Спецслужбы за последний год разоблачили 55 законспирированных ячеек международных террористов, уточнило РИА «Новости». Нейтрализовать удалось 49 бандитов. Еще 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособника задержали.
С начала года на территорию Российской Федерации не пустили 149 иностранцев, связанных с терроризмом и экстремизмом.
Недавно ФСБ задержала сторонников террористов в Красноярске. Эти люди поддерживали террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад», которая запрещена в РФ.
Один из них пытался улететь за рубеж. Его задержали в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовского. Открыты уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.