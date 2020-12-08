За год в России предотвратили 41 теракт

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с начала года в России не произошло ни одного теракта. При этом 41 был предотвращен.

Спецслужбы за последний год разоблачили 55 законспирированных ячеек международных террористов, уточнило РИА «Новости». Нейтрализовать удалось 49 бандитов. Еще 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособника задержали.

С начала года на территорию Российской Федерации не пустили 149 иностранцев, связанных с терроризмом и экстремизмом.

Недавно ФСБ задержала сторонников террористов в Красноярске. Эти люди поддерживали террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад», которая запрещена в РФ.

Один из них пытался улететь за рубеж. Его задержали в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовского. Открыты уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.