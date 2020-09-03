За год россияне сделали покупок через СБП на полмиллиарда рублей

За год работы системы быстрых платежей (СБП) россияне провели свыше 110 тысяч операций на общую сумму более 500 миллионов рублей.

В СБП появился функционал оплаты по QR-коду 1 сентября 2019 года. С того времени в системе зарегистрировалось уже больше 25 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), следует из данных Цетробанка, пишет газета «Известия».

По данным крупнейших кредитных организаций и ритейлеров, число C2B-трансакций ежемесячно увеличивается на 50–60%.

Популяризация и удобство этого вида платежа, а также возможность для продавцов сократить свои издержки на комиссиях за прием платежей способствуют стабильному увеличению показателей. В ЦБ ожидают, что рост C2B-трансакций продолжится и в 2021 году.

При этом по оценкам экспертов, показатели системы занимают пока меньше 1% от общего объема безналичных транзакций.