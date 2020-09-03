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    03 сентября 2020, 03:23

    За год россияне сделали покупок через СБП на полмиллиарда рублей

    Валерия Шафирко

    За год работы системы быстрых платежей (СБП) россияне провели свыше 110 тысяч операций на общую сумму более 500 миллионов рублей.

    В СБП появился функционал оплаты по QR-коду 1 сентября 2019 года. С того времени в системе зарегистрировалось уже больше 25 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), следует из данных Цетробанка, пишет газета «Известия».

    По данным крупнейших кредитных организаций и ритейлеров, число C2B-трансакций ежемесячно увеличивается на 50–60%.

    Популяризация и удобство этого вида платежа, а также возможность для продавцов сократить свои издержки на комиссиях за прием платежей способствуют стабильному увеличению показателей. В ЦБ ожидают, что рост C2B-трансакций продолжится и в 2021 году.

    При этом по оценкам экспертов, показатели системы занимают пока меньше 1% от общего объема безналичных транзакций.

    Новости SMI.FM