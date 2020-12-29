Стоимость салата оливье выросла за год на 6,1%

В среднем за 2,3 килограмма оливье россиянам придется заплатить 364 рубля. В прошлом году набор продуктов для салата обошелся на 6,14% дешевле.

Рецепт салата, на основе которого была рассчитана его стоимость, включает в себя 400 граммов колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, четыре штуки куриных яиц, 200 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 100 граммов репчатого лука и 200 граммов моркови.

Самый дорогой ингредиент в оливье — колбаса — подорожал на 1,7%. Однако причиной удорожания блюда в целом стала не колбаса, а свежие и консервированные овощи. Так, картофель в этом году подорожал на 28,7%, морковь на 24,3%, свекла на 12,8%, маринованные огурцы и горошек на 8,1%, лук на 5,4%, а также куриные яйца на 9,1% и майонез на 9%.

Ранее оператор фискальных данных OFD.ru рассчитал стоимость другого популярного новогоднего салата — сельдь под шубой. По сравнению с прошлым годом, он подорожал на 8%.