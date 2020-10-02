Российская больница заплатит 1,2 млн рублей за гибель ребенка

В Пензе с детской областной больницы Ленинский районный суд взыскал 1,2 миллиона рублей в пользу местной жительницы, которая два года назад потеряла шестилетнего сына. В больнице мальчику так наложили гипс на сломанную руку, что через два дня он умер.

Как сообщила пресс-служба суда, жительница Пензы обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать компенсацию морального вреда, причиненного в результате смерти сына, в размере пяти миллионов рублей. Суд частично удовлетворил исковые требования.

«С ГБУЗ „Пензенская областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова“ в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей», — сказано в сообщении. Его фрагмент приводит РИА «Новости».

При определении размера компенсации морального вреда суд учел, что в момент обращения в травмпункт мальчику было только шесть лет, и он не мог в полной мере сформулировать причины своих страданий. При этом, как указано в сообщении, суд также учел, что сотрудник больницы не проявил должного внимания к жалобам малолетнего пациента, халатно отнесся к оказанию медицинской помощи, что в результате привело к смерти ребенка.

Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

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