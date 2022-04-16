«За fake news про „ЕР“ платят прямо из Госдепа». Медведев высмеял вброс о призыве сбивать спутники Starlink

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на фейк о призыве сбивать спутники Starlink. В своем Telegram политик с иронией заметил, что за порцию fake news про «Единую Россию» платят прямо из Госдепартамента США.

«Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про „ЕР“ платят прямо из Госдепа. По поводу уничтожения спутников Starlink — идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба — рассмотрим», — написал Медведев.

Сегодня Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт партии «Единая Россия». IP-адрес ресурса был зарегистрирован в Штатах. На этом поддельном сайте был опубликовано фейковое заявление Медведева якобы о приказе «уничтожать группировки спутников Starlink».

После этого заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко сообщил, что официальный сайт ЕР носит название er-gosduma.ru и работает в штатном режиме.

«Иное доменное имя не имеет к фракции никакого отношения. Данные публикации рассматриваем как диверсию против фракции „Единая Россия“ в информационном пространстве, направленную на подрыв доверия пользователей к официальному ресурсу», — подчеркнул он.

Ревенко добавил, что партия обратились с просьбой в Роскомнадзор заблокировать ложный сайт, который от имени членов фракции «Единая Россия» в Государственной Думе размещал фейковую информацию.