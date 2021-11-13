За эпидемиями в России будут следить при помощи искусственного интеллекта
Парламентская газета: Роспотребнадзор хочет внести поправки в отслеживание эпидемии с помощью ИИ
В России хотят внести поправки в законопроект о федеральной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера. Они предполагают отслеживание ситуации по заболеваемости с использованием искусственного интеллекта.
Изменения планируют в Роспотребнадзоре, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на ведомство.
Часть поправок касаются развития подходов к наблюдению за санитарной обстановкой. Они также затрагивают внедрение информационных систем анализа ситуации. Основой для этого станет искусственный интеллект.
О создании Роспотребнадзором федеральной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера стало известно в октябре. Среди ее функций — оперативное выявление инфицированных иностранцев и их депортация.
Обсуждение законопроекта, опубликованного на федеральном портале нормативно-правовых актов, продлится до 16 ноября. Роспотребнадзор заявил, что система позволит информационным системам ведомства, Минздрава и органам местного самоуправления успешно взаимодействовать.