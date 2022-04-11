За два дня в Москве и Подмосковье выпадет 25% месячной нормы осадков

Европейская территория России оказалась под управлением циклонической деятельности. Именно для нее характерно образование облаков и выпадение осадков. За понедельник и вторник в столичном регионе ожидается выпадение примерно одной четвертой нормы осадков, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Одновременно Европейская Россия находится на восточной периферии циклона, а это значит по ней перемещается умеренная теплая воздушная масса <…>, это приводит к тому, что днем температуры будут около 10 градусов, а ночные от двух до пяти. Только в четверг и пятницу будет около нуля и даже отрицательные температуры.

Он пояснил, что это будет связано с разрывами в облаках, из-за которых происходит выхолаживание и понижение температуры приземного слоя воздуха.

«Для циклона характерны фронтальные разделы, которые тоже добавляют интенсивность осадков. Именно поэтому в первые дни недели [наблюдаются] интенсивные осадки, прогнозируется облачная погода, дожди местами сильные. Выпадет не менее 10 миллиметров осадков за двое суток, а апрель в целом не очень дождливый месяц», — заметил эксперт.

Климатическая сумма осадков для апреля составляет 44 миллиметра. То есть выпадет одна четвертая часть, уточнил он. Температурный фон при этом будет выше многолетних значений на 2-4 градуса, погода будет облачной с дождями.

Вильфанд обратил внимание, что в Москве снега уже почти не осталось. На базовой метеостанции его нет, в Тушине — один сантиметр, в Михайловском — два сантиметра. В лесных массивах при этом он сохраняется, сход ожидается примерно через неделю.

Наблюдаемые сейчас погодные явления Вильфанд охарактеризовал понятием «дружная весна», когда происходит сочетание теплого воздуха и интенсивных дождей. При такой ситуации происходит быстрое таяние с перемещением талого снега в русло реки, отметил эксперт. Из-за этого синоптики выпускают предупреждения о высоком половодье.

«В ряде районов Московской области уровень воды поднимался к опасной отметке. К счастью, снега уже не так много», — сказал Вильфанд, уточнив, что речь идет о Нарофоминском, Волоколамском и Можайском городских округах.